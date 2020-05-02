Соловьева пообещали нокаутировать из-за Уткина: спортивные итоги 1 мая

Джигурда вступился за Уткина и пообещал нокаутировать Соловьева, а онлайн-школа показала видео с Усиком вместо урока об агрессии России в Украине.
OBOZREVATEL представляет главные новости пятницы, 1 мая.
Кроме того, девушка Роналду Джорджина Родригес произвела фурор в сети, похваставшись идеальными ягодицами и украинская легкоатлетка Юлия Пташник внезапно умерла в Италии. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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