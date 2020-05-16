Соколова обматерила Усика: спортивные итоги 15 мая

Известная украинская телеведущая Янина Соколова нецензурно обратилась к Усику, а ведущий "Великого футбола" Александр Денисов заявил о планах перейти на украинский язык.

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Кроме того, знаменитый боксер назвал неадекватом борца Грицая, который вызвал на бой Усика, а популярная фитнес-модель от скуки на карантине показала себя голой в ванной. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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