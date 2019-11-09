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9 ноября • обновлено в 10:02
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СМИ отобрали у Усика чемпионский бой: спортивные итоги 8 ноября

1.3т Читать материал на украинском

СМИ сообщили о том, что Усик лишился чемпионского боя и стало известно о ситуации с Ломаченко после боя Ковалев – Альварес.

СМИ отобрали у Усика чемпионский бой: спортивные итоги 8 ноября

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 8 ноября.

Кроме того, форвард сборной Украины забил фантастический гол в Лиге Европы, а Бузова была жертвой насилия со стороны мужа-футболиста. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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