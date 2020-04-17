"Сложно принять": Уткин откровенно высказался о Крыме

Известный российский комментатор Василий Уткин заявил, что не согласен с методами, которые позволили России забрать Крым.

"Крым вполне мог быть российским, если бы у крымчан пользовалось успехом российское образование, если бы люди покупали российские товары, если бы там работали российские бизнесмены и выигрывали конкуренцию. То, как Крым стал российским, сложно принять, я это не очень понимаю", – цитирует слова Уткина издание Чемпионат.

Василий Уткин РБК Спорт

Он отметил, что переломным моментом для его страны стало заседание партии "Единая Россия", на котором было объявлено о возвращении Путина.

"Все мои знакомые рассматривают Крым и Донбасс как проявление тех проблем, которые привели Россию к тому положению, в котором она сейчас находится. Первое проявление, что все здорово пошло не туда, это то самое заседание "Единой России", где было объявлено, что Путин возвращается. Для меня поворот случился именно тогда, все остальное – проявление", – считает комментатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Василий Уткин высказался о полной бессмысленности существования российского государства во время пандемии коронавируса.

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