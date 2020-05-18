"Слабые в умственном жанре": Кондратюк поставил диагноз Усику и Ломаченку

Известный украинский телеведущий Игорь Кондратюк подверг жесткой критике боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко из-за их непризнания военной агрессии России в отношении нашей страны.

По словам журналиста, он не будет сильно переживать, если спортсмены перестанут выходить на свои бои под флагом Украины.

"Мне будет все равно, если эти ребята перестанут выступать под украинским флагом. Усик и Ломаченко сильны на ринге, но очень слабые в умственном жанре. Не понимаю тех, для кого они являются кумирами. Их поступки вне спорта не стоят выеденного яйца. Их слова не значат ни грамма", – цитирует Кондратюка газета "Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая чемпионка мира по кикбоксингу Елена Твердохлеб назвала Александра Усика и Василия Ломаченко агентами Кремля.