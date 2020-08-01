Скандальный украинский боксер добыл победу нокаутом на первом шоу Усика

Украинский супертяжеловес Виктор Вихрист (2-0, 2 КО) нокаутировал харьковчанина Семена Пахомова (2-11, 2 КО) на вечере бокса Big Boxing Night, организованного промоутерской компанией Александра Усика Usyk17 Promotion.

Поединок завершился досрочно техническим нокаутом. Во втором раунде Пахомов оказался зажат в углу ринга. Выхрист методично избивал оппонента, а после того, как боксер из Харькова оказался на канвасе, секунданты отказались продолжать бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января Виктор Выхрист попал в скандал, сообщив, что не будет выступать в любительском боксе на Олимпиаде. Это возмущение вызвало бурную реакцию в Федерации бокса Украиы.

9 февраля Выхрист ярко дебютировал на профессиональном ринге на вечере бокса в немецком Геппингене.