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Скандальный украинский боксер добыл победу нокаутом на первом шоу Усика

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
1,9 т.
Скандальный украинский боксер добыл победу нокаутом на первом шоу Усика

Украинский супертяжеловес Виктор Вихрист (2-0, 2 КО) нокаутировал харьковчанина Семена Пахомова (2-11, 2 КО) на вечере бокса Big Boxing Night, организованного промоутерской компанией Александра Усика Usyk17 Promotion.

Поединок завершился досрочно техническим нокаутом. Во втором раунде Пахомов оказался зажат в углу ринга. Выхрист методично избивал оппонента, а после того, как боксер из Харькова оказался на канвасе, секунданты отказались продолжать бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января Виктор Выхрист попал в скандал, сообщив, что не будет выступать в любительском боксе на Олимпиаде. Это возмущение вызвало бурную реакцию в Федерации бокса Украиы.

9 февраля Выхрист ярко дебютировал на профессиональном ринге на вечере бокса в немецком Геппингене.

УкраинаКиевВиктор Выхрист
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