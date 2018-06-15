Скандал с Робби Уильямсом на церемонии открытия ЧМ-2018: появилась реакция телеканала

Американская телекомпания Fox принесла извинения зрителям за неприличный жест, показанный английским певцом Робби Уильямсом во время церемонии открытия чемпионата мира-2018.

Напомним, Уильямс во время своего выступления на торжественном открытии турнира показал в камеру средний палец.

"Поскольку событие транслировалось в прямом эфире, мы не знали, что произойдёт во время выступления Робби Уильямса. Мы приносим свои извинения", - приводит слова представителя телекомпании The Telegraph.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. В матче-открытии, состоявшемся вчера на новой арене "Лужники", сборная России обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0.