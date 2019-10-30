Капитан "Динамо" забил фантастический "радиоуправляемый" гол "Шахтеру" - опубликовано видео

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук отметился невероятным ударом в матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу против донецкого "Шахтера".

На 22-й минуте 28-летний полузащитник сборной Украины увидел, что Андрея Пятов далеко вышел из ворот и ударом метров с 18 запустил мяч четко в угол. Кожаная сфера летела в руки голкиперу "горняков", но в последний момент словно на радиоуправлении предательски вильнула в сторону.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться на этот фантастический шедевр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа встреча между этими командами в рамках 3-го тура Премьер-лиги завершилась со счетом 2:1 в пользу "горняков". В концовке игроки не смогли сдержаться и устроили потасовку.

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