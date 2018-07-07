Швеция - Англия: обзор матча 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная Англии легко обыграла команду Швеции в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018. Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям видеообзор матча.

Швеция – Англия 0:2 (0:1, 0:1) Голы: 0:1 – 30 Магуайр, 0:2 – 58 Алли.

Швеция – Ольсен, Крафт (Янссон, 85), Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон, Ларссон, Экдаль, Форсберг (Ольссон, 65), Берг, Тойвонен (Гвидетти, 65).

Англия – Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Хендерсон (Дайер, 85), Триппьер, Янг, Лингард, Алли (Делф, 77), Стерлинг (Рэшфорд, 90), Кейн.

Предупреждения: Магуайр (87), Гвидетти (88), Ларссон (90).

В полуфинале англичане сыграют с победителем в паре Россия - Хорватия. Эта встреча пройдет в Сочи 7 июля в 21:00.