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Швеция - Англия: обзор матча 1/4 финала ЧМ-2018

1.6тЧитать новость на украинском

Сборная Англии легко обыграла команду Швеции в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018. Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям видеообзор матча.

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Швеция – Англия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 30 Магуайр, 0:2 – 58 Алли.
Швеция – Ольсен, Крафт (Янссон, 85), Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон, Ларссон, Экдаль, Форсберг (Ольссон, 65), Берг, Тойвонен (Гвидетти, 65).
Англия – Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Хендерсон (Дайер, 85), Триппьер, Янг, Лингард, Алли (Делф, 77), Стерлинг (Рэшфорд, 90), Кейн.
Предупреждения: Магуайр (87), Гвидетти (88), Ларссон (90).

В полуфинале англичане сыграют с победителем в паре Россия - Хорватия. Эта встреча пройдет в Сочи 7 июля в 21:00.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияСамара
Объекты
сборная Швеции по футболусборная Англии по футболу
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