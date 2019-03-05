Шевченко выкинул Ракицкого из сборной Украины: спортивные итоги 4 марта

Шевченко озвучил официальное решение по Ракицкому в сборной Украины, Поветкин впервые прокомментировал бой с Усиком и Зинченко свел с ума легенду сборной Англии.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 4 марта.

Кроме того, озвучена судьба Усика в супертяжах, а украинец Лэнь установил потрясающий рекорд в матче НБА. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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