Шатерникова призвала "опомниться" из-за Усика и Ломаченко: спортивные итоги 8 мая
Знаменитая украинская экс-чемпионка Алина Шатерникова отреагировала на скандал с Усиком и Ломаченко и "Король футбола" Пеле попал в топ-5 самых переоцененных спортсменов в истории.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 8 мая.
Кроме того, промоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксеру гражданство РФ, а канадская экс-хоккеистка Микайла Демайтер с трудом вместила грудь в купальник. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
"Опомнитесь!" Знаменитая украинская экс-чемпионка Алина Шатерникова отреагировала на скандал с Усиком и Ломаченко
Промоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксеру гражданство РФ
Канадская экс-хоккеистка Микайла Демайтер с трудом вместила грудь в купальник: фото красотки
В День победы новая Германия на 75 голов выше новой России – комментатор Уткин
Дочь знаменитого футболиста поразила соблазнительной внешностью
Ломаченко назвали пропагандистом после нового поста в Instagram
Усику и Ломаченко напомнили о гибели украинцев на Донбассе
"Король футбола" Пеле попал в топ-5 самых переоцененных спортсменов в истории
Пышногрудая ринг-герл из MMA Татьяна Анухеа покорила сеть откровенными фото