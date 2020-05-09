Шатерникова призвала "опомниться" из-за Усика и Ломаченко: спортивные итоги 8 мая

Знаменитая украинская экс-чемпионка Алина Шатерникова отреагировала на скандал с Усиком и Ломаченко и "Король футбола" Пеле попал в топ-5 самых переоцененных спортсменов в истории.

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Кроме того, промоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксеру гражданство РФ, а канадская экс-хоккеистка Микайла Демайтер с трудом вместила грудь в купальник. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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