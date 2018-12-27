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Сенсационное заявление Хабиба взорвало сеть

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов потребовал от президента UFC Даны Уайта легализировать допинг.

Россиянин таким образом отреагировал на скандал с бывшим чемпионом в полутяжелом весе Джоном Джонсом (22-1 MMA, 16-1 UFC), который провалил допинг-тест.

"UFC, Дана Уайт, легализуйте допинг, вперед!" — написал дагестанец под видео, где Дана обсуждает новости, о проваленном тесте Джонса.

Сенсационное заявление Хабиба взорвало сеть

Джонсу запретили драться в штате Невада, и UFC принял решение меньше чем за неделю перенести весь турнир в Лос-Анджелес. Такая ситуация обошлась промоушену в 5 миллионов долларов.

В соцсетях заявление Хабиба вызвало громкий резонанс. Менее чем за сутки пост собрал более 3000 комментариев. Большинство юзеров называют такой сообщение Хабиба идиотским.

Сенсационное заявление Хабиба взорвало сеть
Сенсационное заявление Хабиба взорвало сеть
Сенсационное заявление Хабиба взорвало сеть
Сенсационное заявление Хабиба взорвало сеть
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Тема
UFC
Персона
Хабиб Нурмагомедов
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Dell Alex
Dell Alex
Ну, судя по комментам в статье, народ просто не понял сарказма и осуждения. Но это характерно для населения этой планеты ))
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