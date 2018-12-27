Сенсационное заявление Хабиба взорвало сеть

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов потребовал от президента UFC Даны Уайта легализировать допинг.
Россиянин таким образом отреагировал на скандал с бывшим чемпионом в полутяжелом весе Джоном Джонсом (22-1 MMA, 16-1 UFC), который провалил допинг-тест.
"UFC, Дана Уайт, легализуйте допинг, вперед!" — написал дагестанец под видео, где Дана обсуждает новости, о проваленном тесте Джонса.
Джонсу запретили драться в штате Невада, и UFC принял решение меньше чем за неделю перенести весь турнир в Лос-Анджелес. Такая ситуация обошлась промоушену в 5 миллионов долларов.
В соцсетях заявление Хабиба вызвало громкий резонанс. Менее чем за сутки пост собрал более 3000 комментариев. Большинство юзеров называют такой сообщение Хабиба идиотским.
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 октября Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора удушающим приемом в четвертом раунде, защитив пояс чемпиона UFC в легком весе. После супербоя десятилетия российский боец устроил потасовку с болельщиками.
После победы над ирландцем, Хабиб бросил вызов непобежденному американцу Флойду Мейвезеру, который побеждал МакГрегора на ринге. Нурмагомедов планирует сразиться с боксером в апреле следующего года в России.
Американец считается безоговорочным фаворитом потенциального противостояния с Хабибом.
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