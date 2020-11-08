Селезнев устроил скандал из-за украинского языка: спортивные итоги 7 ноября
Селезнев из-за просьбы говорить на украинском языке поругался с тренером "Днепра-1", а непобедимый супертяж нокаутировал экс-чемпиона мира в бою за титул.
Кроме того, украинский боксер добыл яркую победу в России и Шевченко из-за коронавируса изменил состав сборной Украины
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 7 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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