Селезнев устроил скандал из-за украинского языка: спортивные итоги 7 ноября

Селезнев из-за просьбы говорить на украинском языке поругался с тренером "Днепра-1", а непобедимый супертяж нокаутировал экс-чемпиона мира в бою за титул.

Кроме того, украинский боксер добыл яркую победу в России и Шевченко из-за коронавируса изменил состав сборной Украины

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 7 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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