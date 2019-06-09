Сборная Украина лишилась футболистов на матч с Люксембургом

Нападающий Артем Беседин и защитник Богдан Бутко не сыграют за сборную Украины в матче отбора на Евро-2020 против Люксембурга.

Как сообщает Footballua.tv, футболистов беспокоят травмы и они уже покинули расположение национальной команды. Ранее из сборной уехал Андрей Ярмоленко.

Андрей Шевченко Телеканал Футбол

Напомним, что игра Украина - Люксембург состоится в понедельник, 10 июня, на "Арене Львов". Накануне стало известно, где смотреть матч по ТВ. Кроме того, букмекеры назвали фаворита этого противостояния.

Отметим, что матч 2-го тура между этими командами в Люксембурге завершилась тяжелейшей победой наших футболистов на последней секунде.

7 июня в 3-м туре подопечные Андрея Шевченко разгромили Сербию (5:0).

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