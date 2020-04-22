"Сбежал в Америку": Емельяненко наехал на легенду российского MMA

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что легендарный Олег Тактаров, который первым среди россиян победил на турнире UFC, не внес никакого вклада в развитие MMA в стране.

"Он занимался, но абсолютно никакого вклада не внес. После того, как выиграл, он переобулся и остался жить в Штатах. Это сейчас он приехал и рассказывает, какой он вклад внес, что он сделал. Но он забыл про Россию и с удовольствием жил в Штатах", – сказал Емельяненко-младший в интервью изданию Спорт-Экспресс.

Олег Тактаров и Александр Емельяненко Fightnews.info

Он также отметил, что после победы Тактарова на турнире UFC 6 в России не начали открываться новые секции, а количество бойцов не увеличилось.

"И после того, как Тактаров выиграл этот чемпионат, число занимающихся не увеличилось, секции не открылись. Абсолютно никакого сдвига в российском ММА он не сделал. Смотрят на него, как на человека-маразматика, который в свое время сбежал в Америку и забыл о России", – добавил боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Емельяненко-младший оскорбил Тактарова из-за его слов в адрес жителей Чечни.

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