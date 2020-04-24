Комментатор Василий Уткин едко отреагировал на угрозы в свой адрес со стороны пропагандиста Владимира Соловьева.
На своей странице в социальной сети Twitter спортивный комментатор опубликовал фотожабу на Соловьева, дорисовав пенис в его руку. Кроме того, Василий обратился к оппоненту, которого ранее вызвал на Versus Battle.
Где бы и когда бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, я буду держать руки за спиной.) Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит.— Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) April 24, 2020
Ни при каких условиях я пальцем тебя не трону. Грози сколько хочешь. pic.twitter.com/YNgigPLyPu
"Где бы и когда бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, я буду держать руки за спиной. Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит. Ни при каких условиях я пальцем тебя не трону. Грози сколько хочешь", – написал Уткин.
Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин обвинил российских чиновников в предательстве малого бизнеса во время пандемии коронавируса.
Это заявление вызвало резкую реакцию со стороны Соловьева, который засыпал комментатора оскорблениями.
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