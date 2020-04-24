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24 апреля • обновлено в 20:43
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С пенисом в руке: Уткин эпично ответил на угрозы Соловьева

4.1т
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Комментатор Василий Уткин едко отреагировал на угрозы в свой адрес со стороны пропагандиста Владимира Соловьева.

На своей странице в социальной сети Twitter спортивный комментатор опубликовал фотожабу на Соловьева, дорисовав пенис в его руку. Кроме того, Василий обратился к оппоненту, которого ранее вызвал на Versus Battle.

"Где бы и когда бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, я буду держать руки за спиной. Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит. Ни при каких условиях я пальцем тебя не трону. Грози сколько хочешь", – написал Уткин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин обвинил российских чиновников в предательстве малого бизнеса во время пандемии коронавируса.

Это заявление вызвало резкую реакцию со стороны Соловьева, который засыпал комментатора оскорблениями.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Владимир Соловьев Василий Уткин
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Pooh Vini
Pooh Vini
Вася красавчик) драчуу соловьеву явно придется пересасывать.
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1
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Нет жены и нет детей, вася уткин - жирный гей!
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Кристина Cтефанова, прочитал и снова шок- шапокляк, смени горшок!
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
обозята,вот скажите,Какое нам дело до того что уткин с соловьевым спорят.нах. это нам?
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