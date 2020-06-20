"Ростов" пропустил 10 голов от "Сочи": спортивные итоги 19 июня

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"Ростов", забив на первой минуте, пропустил 10 голов от "Сочи", а американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 19 июня.

Кроме того, опубликованы фото сексуальной венгерской теннисистки и футбольный матч в Сербии спровоцировал вспышку коронавируса в Черногории. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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