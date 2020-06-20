"Ростов" пропустил 10 голов от "Сочи": спортивные итоги 19 июня
Самые интересные новости спорта Украины и мира
"Ростов", забив на первой минуте, пропустил 10 голов от "Сочи", а американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 19 июня.
Кроме того, опубликованы фото сексуальной венгерской теннисистки и футбольный матч в Сербии спровоцировал вспышку коронавируса в Черногории. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Капитан "Динамо" обратил внимание на "необычные шипы" игрока "Зари", из-за которого получил травму
Суркис высказался о создании ВСК по делу УАФ
"Ростов", забив на первой минуте, пропустил 10 голов от "Сочи"
Американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой
Опубликованы фото сексуальной венгерской теннисистки
Девушка футболиста "Динамо" покорила поклонников снимком в купальнике
Футбольный матч в Сербии спровоцировал вспышку коронавируса в Черногории
Шесть раз ходил в туалет, – тренер Мейвезера о нервах МакГрегора перед боем в 2017 году