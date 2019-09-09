Россия ушла от позора в матче со 112-й командой мира

Сборная России по футболу едва смогла на своем поле обыграть аутсайдера отборочной группы I на Евро-2020 Казахстан.
Подопечные Станислава Черчесова ошарашили своих поклонников игрой на поле арены в Калининграде со 112-й командой планеты. Лишь на последней минуте хозяева поля забили единственный мяч – 1:0.
Россияне владели неоспоримым преимуществом. Хозяева нанесли 24 удара по воротам соперников, однако лишь три при этом пришлись в створ ворот.
9 сентября 2019 г.
Развязка в игре наступила на 90-й минуте встречи, когда бразилец Мануэль Фернандес реализовал пас Александра Головина.
После этой победы в активе россиян стало 15 очков, и они практически обеспечили себе путевку на чемпионат Европы.
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины установила историческое достижение в отборе к Евро-2020.
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