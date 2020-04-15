Российский журналист Георгий Кудинов рассказал о "странностях" коронавируса

Михаил Морозов Спорт 16:24, 15.04.2020 Обновлено: 17:02, 15.04.2020

Российский журналист Георгий Кудинов, который лечился от коронавируса в миланской больнице, рассказал, что у этой болезни есть много "странностей".

Как сообщает издание Спорт-Экспресс, сначала он лежал в приемном покое, а когда тест на коронавирус показал его наличие, журналиста сразу перевели в инфекционную палату, где он провел 12 дней. Кудинов заявил, что у него на протяжении 10 дней держалась высокая температура и "звериный" кашель, но во время переезда в инфекционное отделение "будто кто-то нажал на какую-то кнопку" и ему стало гораздо лучше. Врачи объяснили, что это является одной из особенностей коронавируса – у него есть переломные дни, когда ситуация может резко улучшиться или ухудшиться.

Георгий Кудинов
Еженедельник "Футбол"

Кудинов также удивился из-за того, что, несмотря на общее улучшение самочувствия, результаты анализов иногда оказывались хуже, чем были до этого.

"Болезнь эта в целом крайне неприятная: таит в себе всякие "сюрпризы", которые не добавляют спокойствия. Идет постоянная "болтанка"", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, больной коронавирусом легендарный футболист Паоло Мальдини рассказал о главных симптомах болезни.

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Спорт

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