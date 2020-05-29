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29 мая • обновлено в 10:02
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Российский комментатор Уткин встал на защиту Усика: спортивные итоги 29 мая

1.7т
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Австралийский каякер Джереми Уорси утонул, успев записать на видео последние минуты жизни, а легендарный боксер Майк Тайсон устроил драку с рестлерами.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 28 мая.

Кроме того, российский комментатор Василий Уткин встал на защиту украинского боксера Александра Усика. НАши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Николай Валуев Майк Тайсон Игорь Суркис Василий Уткин Александр Усик
Тег
ФК Динамо Киев
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