Российский комментатор Уткин встал на защиту Усика: спортивные итоги 29 мая

Австралийский каякер Джереми Уорси утонул, успев записать на видео последние минуты жизни, а легендарный боксер Майк Тайсон устроил драку с рестлерами.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 28 мая.
Кроме того, российский комментатор Василий Уткин встал на защиту украинского боксера Александра Усика. НАши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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