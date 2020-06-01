Российский блогер, избитый украинским бойцом MMA, оказался сыном Мавроди

Российский блогер Максим Мернес, который был избит украинским бойцом смешанных единоборств Аскаром Можаровым, является сыном основателя МММ Сергея Мавроди.

Как сообщает издание klitschko-brothers, именно поддержка отца помогла Мернесу в начале его деятельности. Из-за неоднозначной репутации основателя финансовой пирамиды он решил поменять фамилию, чтобы скрыть информацию об этом родстве.

Сергей Мавроди - отец Мернеса ТАСС

Мернес проживает в Таиланде на протяжении последних семи лет. Он учился в университете Бангкока, а сейчас живет на Пхукете, где владеет недвижимостью. Его состояние, сделанное на операциях с криптовалютами, оценивается в шесть миллионов долларов. Блогер отказался комментировать свою личную жизнь, а Можаров заявил, что знает, кем является отец Мернеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боец MMA избил российского блогера и получил вызов на поединок.