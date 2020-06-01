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1 июня • обновлено в 10:43
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Российский блогер, избитый украинским бойцом MMA, оказался сыном Мавроди

2.3т
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Российский блогер Максим Мернес, который был избит украинским бойцом смешанных единоборств Аскаром Можаровым, является сыном основателя МММ Сергея Мавроди.

Как сообщает издание klitschko-brothers, именно поддержка отца помогла Мернесу в начале его деятельности. Из-за неоднозначной репутации основателя финансовой пирамиды он решил поменять фамилию, чтобы скрыть информацию об этом родстве.

Сергей Мавроди - отец Мернеса

Сергей Мавроди - отец Мернеса

ТАСС

Мернес проживает в Таиланде на протяжении последних семи лет. Он учился в университете Бангкока, а сейчас живет на Пхукете, где владеет недвижимостью. Его состояние, сделанное на операциях с криптовалютами, оценивается в шесть миллионов долларов. Блогер отказался комментировать свою личную жизнь, а Можаров заявил, что знает, кем является отец Мернеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боец MMA избил российского блогера и получил вызов на поединок.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Сергей Мавроди
Место
Таиланд
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