Российские биатлонисты массово сменили гражданство

Российские биатлонисты Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова перешли в сборную Румынии.

В федерации биатлона Румынии (ФБР) подтвердили переход спортсменов.

"Оськин, Толмачева и Чиркова получили все необходимые документы для выступления за сборную Румынии, в том числе гражданство страны", – цитирует ТАСС ответ из ФБР.

25-летняя Чиркова – бронзовый призер Универсиады-2019 в Красноярске. Она входила в расширенный состав сборной России на сезон-2019/20.

24-летняя Толмачева не выступала за Россию на взрослом уровне, а летом 2018 года хотела перейти в команду Молдовы.

31-летний Оськин также выступал только на российских стартах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году три российские биатлонистки – Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко – сменили спортивное гражданство.

В феврале 20-летняя уроженка Хабаровска Бех сделала для Украины золотой дубль на юниорском чемпионате мира по биатлону.