МоваЯзык

Топ-темы:

Российские биатлонисты массово сменили гражданство

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Биатлон
2,5 т.
Биатлонистка сборной Росси

Российские биатлонисты будут выступать за сборную Румынии. Федерация биатлона России

Российские биатлонисты Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова перешли в сборную Румынии.

В федерации биатлона Румынии (ФБР) подтвердили переход спортсменов.

"Оськин, Толмачева и Чиркова получили все необходимые документы для выступления за сборную Румынии, в том числе гражданство страны", – цитирует ТАСС ответ из ФБР.

25-летняя Чиркова – бронзовый призер Универсиады-2019 в Красноярске. Она входила в расширенный состав сборной России на сезон-2019/20.

24-летняя Толмачева не выступала за Россию на взрослом уровне, а летом 2018 года хотела перейти в команду Молдовы.

31-летний Оськин также выступал только на российских стартах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году три российские биатлонистки – Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко – сменили спортивное гражданство.

В феврале 20-летняя уроженка Хабаровска Бех сделала для Украины золотой дубль на юниорском чемпионате мира по биатлону.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Биатлон