Российская команда анонсировала нового игрока, пошутив над отравлением Навального

Михаил Морозов Спорт 17:06, 10.09.2020

Российский футбольный клуб "Балтика" анонсировал подписание нового футболиста, пошутив над отравлением политика Алексея Навального.

"По официальным данным, в организме футбольного клуба "Балтика" обнаружен "Новичок". Все подробности клуб озвучит в ближайшее время", – написано в публикации на официальной странице команды во "ВКонтакте", которая была удалена спустя несколько часов. Скриншот предоставлен Telegram-каналом "Мутко против".

ФК "Балтика" пошутила над отравлением Навального
Telegram-канал "Мутко против"

Напомним, что российскому политику стало плохо 20 августа на борту самолета, который был вынужден совершить экстренную посадку в Омске. Навального незамедлительно госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после того, как он впал в кому. Позже его перевезли в Германию в клинику Charite, где выяснилось, что россиянина отравили веществом из группы "Новичок".

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации немецких СМИ, в четверг, 10 сентября, Навальный пришел в сознание и заговорил.

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