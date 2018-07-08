ФОТО БЕАТЛЕС

Ладно, trolling aside, хорватам, да, возможно, заплатили. Но совсем не за то, за что вы подумали. Если и заплатили, что вряд ли, то только, чтобы не было 0:5.

И теперь все вполне достойно выглядит. Вроде и не проиграли. Просто типа не повезло.

У меня у самого в отрочестве была похожая история. В школе в девятом классе я очень хотел понравиться одной девчонке. И решил разыграть перед ней сцену. Договорился с огромным битюгом из соседнего класса, чемпионом чего-там юношеского по боксу, что он ее случайно толкнет в коридоре, а я вступлюсь, и мы подеремся у нее на глазах.

Мой изначальный план был такой: я изображаю приемы карате и повергаю противника на пол ударом ноги в челюсть. Но во-первых, я не мог изобразить удар ногой в челюсть, как ни старался. Во-вторых боксер наотрез отказывался быть избитым на глазах у всей школы.

Он не был дураком (он даже в шахматы играл и на гитаре) и предложил свой компромиссный вариант, более реалистичный: мы начинаем драку, и я падаю не с первого удара, а с пятого или шестого, успевая нанести ему два или три своих удара, от одного из которых он должен был несколько секунд, яростно вращая глазами и дыша, как бык, потрясти головой, словно приходя в себя (эти детали про быка и про яростно уже придумал я).

На том и порешили. Я ему за это подарил три чернобелые фотографии Битлз.

Итак, сначала все шло по плану. Он ее толкнул. Я вступился. Громко назвал его чем-то. Он развернулся и промахнулся. Я промахнулся уже без разворота. Он специально, я случайно. Вторым ударом он случайно не промахнулся...

В общем вышло героически, конечно, но не как в кино. Девочка дала мне свой платок, чтобы я вытер кровь из носа и помогла мне подняться. Он потом извинился, и даже вернул два из трех фото Битлз.

Ну а так, в общем все кончилось хорошо. Через три года они поженились. У них двое детей и трое внуков уже.

К чему это я все вспомнил? А вот: Конечно, никто никому ничего не платил. Но сборной России, и самой России поражение было нужно больше, чем победа.

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Если бы Россия выиграла, то никто бы не поверил, что игра была честной. Никто вообще. Это, как, если бы Бабченко все-таки достали злодеи, и атомной бомбой, скажем, сегодня (или лучше - завтра) взорвали бы его бункер, никто все равно этому бы не поверил.

Так, что теперь все хорошо. Россия сохранила лицо. Или то, что от него осталось.

А мы с вами спокойно досмотрим последние четыре матча, в чистоте которых никто больше уже сомневаться не будет.

БЕЛЬГИЯ ВПЕРЕД! БИТЛЗ -НАШЕ ВСЕ!