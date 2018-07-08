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Чемпионат мира 2018
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Сергей Лойко
Сергей Лойко
Журналист, фотографВсе статьи автора

России поражение было нужно больше, чем победа

2.8т

ФОТО БЕАТЛЕС

Ладно, trolling aside, хорватам, да, возможно, заплатили. Но совсем не за то, за что вы подумали. Если и заплатили, что вряд ли, то только, чтобы не было 0:5.

И теперь все вполне достойно выглядит. Вроде и не проиграли. Просто типа не повезло.

У меня у самого в отрочестве была похожая история. В школе в девятом классе я очень хотел понравиться одной девчонке. И решил разыграть перед ней сцену. Договорился с огромным битюгом из соседнего класса, чемпионом чего-там юношеского по боксу, что он ее случайно толкнет в коридоре, а я вступлюсь, и мы подеремся у нее на глазах.

Мой изначальный план был такой: я изображаю приемы карате и повергаю противника на пол ударом ноги в челюсть. Но во-первых, я не мог изобразить удар ногой в челюсть, как ни старался. Во-вторых боксер наотрез отказывался быть избитым на глазах у всей школы.

Он не был дураком (он даже в шахматы играл и на гитаре) и предложил свой компромиссный вариант, более реалистичный: мы начинаем драку, и я падаю не с первого удара, а с пятого или шестого, успевая нанести ему два или три своих удара, от одного из которых он должен был несколько секунд, яростно вращая глазами и дыша, как бык, потрясти головой, словно приходя в себя (эти детали про быка и про яростно уже придумал я).

На том и порешили. Я ему за это подарил три чернобелые фотографии Битлз.

Итак, сначала все шло по плану. Он ее толкнул. Я вступился. Громко назвал его чем-то. Он развернулся и промахнулся. Я промахнулся уже без разворота. Он специально, я случайно. Вторым ударом он случайно не промахнулся...

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В общем вышло героически, конечно, но не как в кино. Девочка дала мне свой платок, чтобы я вытер кровь из носа и помогла мне подняться. Он потом извинился, и даже вернул два из трех фото Битлз.

Ну а так, в общем все кончилось хорошо. Через три года они поженились. У них двое детей и трое внуков уже.

К чему это я все вспомнил? А вот: Конечно, никто никому ничего не платил. Но сборной России, и самой России поражение было нужно больше, чем победа.

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Если бы Россия выиграла, то никто бы не поверил, что игра была честной. Никто вообще. Это, как, если бы Бабченко все-таки достали злодеи, и атомной бомбой, скажем, сегодня (или лучше - завтра) взорвали бы его бункер, никто все равно этому бы не поверил.

Так, что теперь все хорошо. Россия сохранила лицо. Или то, что от него осталось.

А мы с вами спокойно досмотрим последние четыре матча, в чистоте которых никто больше уже сомневаться не будет.

БЕЛЬГИЯ ВПЕРЕД! БИТЛЗ -НАШЕ ВСЕ!

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Автор
Сергей ЛойкоСергей Лойко
Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
Объекты
Россияспорт
Источник
Источник:Facebook Сергея Лойко
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Мартин Алекс
Мартин Алекс
Автор умен не по годам- сразу разгадал,что российская сборная проиграла хорватам,чтобы устроить праздник/пэрэмогу на Украине! Ну а как еще порадовать младшего брата- Крымский мост не тонет,купленные в США джавелины не летят по причине выхода срока годности, пляжи Одессы и Херсонщины к купанию не пригодны... И ТУТ ТАКАЯ ПЭРЭМОГА !!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот у хохлов пуканы рвёт!!! Эти нерабы никогда не попадут на ЧМ.
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