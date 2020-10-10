Роналду устроил скандал в "Ювентусе": спортивные итоги 9 октября

Максим Иншаков Спорт 09:27, 10.10.2020 Обновлено: 10:01, 10.10.2020

Роналду устроил скандал в "Ювентусе" из-за коронавируса, а экс-жена Селезнева снялась в платье, едва прикрывающем грудь.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 9 октября.

Кроме того, Ломаченко отреагировал на оскорбления Лопеса, сравнив Украину и США и Луческу объяснил, почему "нового Шевченко" не продали в "Болонью"

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