Роналду устроил скандал в "Ювентусе": спортивные итоги 9 октября
Роналду устроил скандал в "Ювентусе" из-за коронавируса, а экс-жена Селезнева снялась в платье, едва прикрывающем грудь.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 9 октября.
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