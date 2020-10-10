Роналду устроил скандал в 'Ювентусе': спортивные итоги 9 октября

Роналду устроил скандал в "Ювентусе" из-за коронавируса, а экс-жена Селезнева снялась в платье, едва прикрывающем грудь.

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