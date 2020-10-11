Роналду попал на видео с украинской пограничницей: спортивные итоги 10 октября

Максим Иншаков Спорт 09:32, 11.10.2020 Обновлено: 11:07, 11.10.2020

Сборная Украины проиграла Германии в Лиге наций, а видео Криштиану Роналду с украинской пограничницей стало хитом в интернете

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 10 октября.

Кроме того, Заболевший коронавирусом Степаненко назвал первые симптомы и "сильно удивился", и Дзидзьо фантастически исполнил гимн Украины перед матчем с Германией.

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