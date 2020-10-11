Роналду попал на видео с украинской пограничницей: спортивные итоги 10 октября

Сборная Украины проиграла Германии в Лиге наций, а видео Криштиану Роналду с украинской пограничницей стало хитом в интернете

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