Роналду попал на видео с украинской пограничницей: спортивные итоги 10 октября
Сборная Украины проиграла Германии в Лиге наций, а видео Криштиану Роналду с украинской пограничницей стало хитом в интернете
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 10 октября.
Кроме того, Заболевший коронавирусом Степаненко назвал первые симптомы и "сильно удивился" и Дзидзьо фантастически исполнил гимн Украины перед матчем с Германией.
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