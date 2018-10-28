Регби-клуб Ярославского стал 14-кратным чемпионом Украины

Харьковский регбийный клуб "Олимп", принадлежащий известному украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, обыграл в последнем туре чемпионата Украины по регби-15 львовский "Сокол" со счетом 83:0, таким образом официально оформив четырнадцатое чемпионство по итогам турнира.

Харьковчане не испытывали особых проблем по ходу чемпионата, во всех матчах одержали крупные победы, а разница игровых очков составила рекордных 887 на 24 (+863).

"Хочу поблагодарить болельщиков и нашего президента Александра Ярославского за поддержку, которую он нам оказывает все это время, а также хочу поблагодарить наших ребят за самоотдачу. Еще несколько

туров назад мы досрочно стали чемпионами страны, но наши регбисты – профессионалы, и оставшиеся матчи провели на высоком уровне. Впереди у нас ответственная игра за сборную Украины, к которой нужно подойти в наилучшей физической форме, - прокомментировал главный тренер "Олимпа" Валерий Кочанов.

Следует отметить, что в 2018 году харьковский "Олимп" уже стал чемпионом Украины и обладателем кубка Украины по регби-7, а в последний уик-энд октября добавил к этим достижениям трофей по классическому регби.

История успеха регбийного клуба "Олимп" начинается с 2005 года, когда команду возглавили бизнесмен Александр Ярославский и главный тренер Валерий Кочанов. За последующие годы команда стала 14-кратным чемпионом Украины по регби-15, 9 раз возглавляла Чемпионат по регби-7, столько же раз выигрывала Кубок Украины по регби-15 и 6 раз - по регби-7. Игроки "Олимпа" составляют костяк сборной Украины.