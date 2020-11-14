Реброва "назначили" в сборную Украины: спортивные итоги 13 ноября
В интернете появилась информация о назначении Сергея Реброва главным тренером сборной Украины по футболу, а Венгрия вырвала путевку на Евро-2020, проигрывая на 88-й минуте.
Кроме того, украинская легкоатлетка, позировавшая обнаженной в Крыму, снялась в соблазнительной фотосессии и непобедимый украинский боец MMA одержал 25-ю победу подряд
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 13 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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