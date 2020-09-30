Ребров вывел клуб в Лигу чемпионов, установив историческое достижение

Украинский тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров вывел свой клуб в Лигу чемпионов, став первым тренером-иностранцем в истории команды, которому удалось это сделать.

В ответном поединке раунда плей-офф чемпион Венгрии сыграл вничью со шведским "Мольде" (0:0), но за счет выездного матча (3:3) вышел в группу, где сыграет впервые с сезона 1995/96.

"Ференцварош" Венгрия – "Мольде" Норвегия 0:0 (0:0, 0:0)

Ференцварош – Дибус, Ботка, Блажич, Хайстер, Ловренчич, Шигер (Лаидуни, 79), Харатин, Зубков, Сомалиа (Фримпонг, 87), Нген (Изаэл, 79), Узуни.

Мольде – Линде, Педерсен, Грегерсен, Хеуген, Хестад, Эллингсен, Эйкрем, Хуссайн (Омоиджуанфо, 83), Эурснес, Джеймс, Кнудтсон (Брюнхильдсен, 64).

Предупреждения: Эурснес (26), Ботка (42), Джеймс (49), Хестад (55).

Как сообщал OBOZREVATEL, в групповой этап Лиги чемпионов вышло и киевское "Динамо". Подопечные Луческу в ответном матче разгромили бельгийский "Гент".