"Разрыв п*кана": Уткин унизил Соловьева

Максим Богданов Спорт 20:24, 16.04.2020 Обновлено: 21:16, 16.04.2020

Спортивный журналист Василий Уткин унизил телеведущего Владимира Соловьева после выпада в свой адрес.

"На самом деле – по хрену мороз, но ведь это неизъяснимо мило, что маршал пропаганды решил на меня вызвериться по поводу простой мысли – о том, что бизнес предан и оставлен без поддержки. И вот хохотура – на шестой день после этого на моей стороне нечаянно выступил президент... Вов, ну кто ты после этого. Вов, ну ты понял, я про тебя", – написал Уткин в Telegram-канале.

15 апреля президент России Владимир Путин предложил безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат.

Чуть позже Уткин выложил шуточную обложку к несуществующей книге Соловьева, чтобы подстебнуть пропагандиста.

"Читали такую? Тема истощается, жизни ей максимум до завтра. Это ее плодоносная осень", - с сарказмом написал Василий.

@realradioutkin

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Соловьев и Василий Уткин устроили зарубу в сети, вспомнив о Киеве. Комментатор бросил ему вызов и предложил провести Versus Battle.

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