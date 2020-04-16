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16 апреля • обновлено в 21:02
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"Разрыв п*кана": Уткин унизил Соловьева

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Спортивный журналист Василий Уткин унизил телеведущего Владимира Соловьева после выпада в свой адрес.

"На самом деле – по хрену мороз, но ведь это неизъяснимо мило, что маршал пропаганды решил на меня вызвериться по поводу простой мысли – о том, что бизнес предан и оставлен без поддержки. И вот хохотура – на шестой день после этого на моей стороне нечаянно выступил президент... Вов, ну кто ты после этого. Вов, ну ты понял, я про тебя", – написал Уткин в Telegram-канале.

"Разрыв п*кана": Уткин унизил пропогандиста Соловьева

15 апреля президент России Владимир Путин предложил безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат.

Чуть позже Уткин выложил шуточную обложку к несуществующей книге Соловьева, чтобы подстебнуть пропагандиста.

"Читали такую? Тема истощается, жизни ей максимум до завтра. Это ее плодоносная осень", - с сарказмом написал Василий.

"Разрыв п*кана": Уткин унизил пропогандиста Соловьева

@realradioutkin

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Соловьев и Василий Уткин устроили зарубу в сети, вспомнив о Киеве. Комментатор бросил ему вызов и предложил провести Versus Battle.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Василий Уткин Владимир Соловьев
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ну кого эта жирная свинья может унизить?
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