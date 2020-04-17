"Размазал бы": Невзеров ярко затроллил Соловьева в конфликте с Уткиным

Известный российский публицист и журналист Александр Невзоров посмеялся над пропагандистом Владимиром Соловьевым, который отказался выходить на Versus Buttle с комментатором Василием Уткиным.

Комментируя конфликт журналистов, Невзоров расстроился, что Соловьев отказался от вызова.

"Слился дракончик? Вот дурак. Уткин сказал поразительно простые слова. Он сказал, что власть – это официанты. И если официанты все время наливают не туда, что-то проливают, спотыкаются, обсчитывают, хамят, их выгоняют. Власть – это обслуживающий персонал. Мы в ресторан ходим не для того, чтоб быть нужными официантам. Вот, что сказал Василий. Он блестящий. Он бы размазал беднягу Соловьева, даже если бы это был интеллектуальный жанр, а не сумо", – сказал Невзоров в эфире "Эха Москвы".

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин и Владимир Соловьев устроили перепалку в сети после того, как комментатор обвинил в предательстве правительство России.

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