Главная Новости
17 апреля • обновлено в 19:11
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости спорта

"Размазал бы": Невзеров ярко затроллил Соловьева в конфликте с Уткиным

2.5т
Читать материал на украинском

Известный российский публицист и журналист Александр Невзоров посмеялся над пропагандистом Владимиром Соловьевым, который отказался выходить на Versus Buttle с комментатором Василием Уткиным.

Комментируя конфликт журналистов, Невзоров расстроился, что Соловьев отказался от вызова.

"Слился дракончик? Вот дурак. Уткин сказал поразительно простые слова. Он сказал, что власть – это официанты. И если официанты все время наливают не туда, что-то проливают, спотыкаются, обсчитывают, хамят, их выгоняют. Власть – это обслуживающий персонал. Мы в ресторан ходим не для того, чтоб быть нужными официантам. Вот, что сказал Василий. Он блестящий. Он бы размазал беднягу Соловьева, даже если бы это был интеллектуальный жанр, а не сумо", – сказал Невзоров в эфире "Эха Москвы".

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин и Владимир Соловьев устроили перепалку в сети после того, как комментатор обвинил в предательстве правительство России.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Александр Невзоров Владимир Соловьев Василий Уткин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
4
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

  • В мире заболели более 2 миллионов человек, погибли – более 140 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Beyond
VS
JiJieHao
Победа Beyond
2,35 Сделать ставку
paiN
VS
Imperial
Победа Imperial с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
SKADE
VS
Endpoint
Тотал больше 26,5 раундов
1.90 Сделать ставку
Gambit Youngsters
VS
Copenhagen Flames
Победа Gambit Youngsters
1.75 Сделать ставку
pro100
VS
Nemiga
Тотал больше 2,5 карт
1.90 Сделать ставку
Beyond
VS
D13
Победа Beyond
1.70 Сделать ставку
Рух
VS
Минск
Инд. тотал Минска больше 1
1.95 Сделать ставку
Ислочь
VS
Славия
Славия не проиграет
1.70 Сделать ставку
Витебск
VS
Динамо Брест
Победа Динамо Брест
1.75 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Торпедо-БелАЗ
Тотал меньше 2.5
1.78 Сделать ставку