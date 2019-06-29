Расстрелян директор спортклуба Кадырова: спортивные итоги 28 июня

В России расстреляли директора бойцовского клуба Кадырова: момент попал на видео. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 28 июня.

Кроме того, легенда "Динамо" высмеял переход футболиста сборной Украины в российский клуб и легендарный Тайсон взбесился в Польше. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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