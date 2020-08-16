Ракицкого выгнали с поля в матче чемпионата России. Видео

Украинский защитник санкт-петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий заработал удаление в матче 2-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге.

В игре против "Ростова" экс-игрок сборной Украины получил две желтые карточки.

На 55-й минуте Ярослав сорвал опасную контратаку, скосив убегающего Зайнутдинова, а на 78-й минуте опоздал к мячу, срубив в подкате того же Зайнутдинова.

Поединок завершился со счетом 0:2 в пользу чемпионов России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ракицкий прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо".

25 июля Ракицкий в составе "Зенита" стал обладателем Кубка России.

Напомним, что Ракицкий подписал контракт с "Зенитом" в январе 2019 года. Федерация футбола Украины отреагировала на это, исключив защитника из списка игроков сборной на своем официальном сайте.

Год назад Ярослав досрочно (за три тура до конца) выиграл чемпионат России.