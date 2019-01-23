Ракицкий пропал в Турции: в сети забили тревогу

Защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий, улетевший на сборы в Турцию, таинственным образом исчез со всех фото и видео за последние дни.
"Шахтер" на сборах в Турции — Ракицкого нет на фото
ФК "Шахтер"
Игорь Бурбас в эфире "Футбол News" сообщил, что у игрока сборной Украины обострилась травма и заниматься ему мешает боль в ноге, но "Шахтер" официально никаких заявлений о каком-либо повреждении так и не сделал.
Во время прямого включения перед матчем "Шахтер" — "Хайдук" Ярослав так и не появился в кадре, в отличие Ордеца, который также получил травму.
Болельщики в сети начали строить догадки, что же произошло с Ракицким, намекая на его трансфер в Россию.
tribuna.com
tribuna.com
tribuna.com
tribuna.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Зенит" предложил за футболиста "Шахтера" Ярослава Ракицкого 10 млн евро.
В случае успешного завершения сделки защитник сборной Украины перейдет в питерский клуб на 2,5 года.
В сети разгорелись жаркие споры по поводу перехода Ракицкого в российскую команду.
Позже появилась информация, что "Шахтер" изменил требования к питерскому "Зениту", потребовав 12 млн евро за трансфер Ярослава, а также 3 млн евро в виде легкодостижимых бонусов.
Виктор Леоненко оправдал потенциальный трансфер Ракицкого необходимостью кормить семью
Известный агент Шандор Варга сделал заявление о судьбе футболиста в России.
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