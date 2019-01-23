Ракицкий пропал в Турции: в сети забили тревогу

Защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий, улетевший на сборы в Турцию, таинственным образом исчез со всех фото и видео за последние дни.

"Шахтер" на сборах в Турции — Ракицкого нет на фото ФК "Шахтер"

Игорь Бурбас в эфире "Футбол News" сообщил, что у игрока сборной Украины обострилась травма и заниматься ему мешает боль в ноге, но "Шахтер" официально никаких заявлений о каком-либо повреждении так и не сделал.

Во время прямого включения перед матчем "Шахтер" — "Хайдук" Ярослав так и не появился в кадре, в отличие Ордеца, который также получил травму.

Болельщики в сети начали строить догадки, что же произошло с Ракицким, намекая на его трансфер в Россию.

tribuna.com

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tribuna.com

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