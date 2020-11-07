Пятов высказался о приходе Луческу в "Динамо": спортивные итоги 6 ноября

Максим Иншаков Спорт 09:22, 7.11.2020 Обновлено: 09:37, 7.11.2020

Пятов высказался о приходе Луческу в "Динамо", отметив, что надо называть вещи своими именами, а российская фигуристка рассказала, не мешает ли ей грудь во время выступлений.

Кроме того, в Лиге Европы команды выдали невероятную концовку матча и Селезнев вызвал на разборки зрителя во время матча УПЛ.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 6 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Пятов о приходе Луческу в "Динамо": надо называть вещи своими именами

Российская фигуристка рассказала, не мешает ли ей грудь во время выступлений

Знаменитая украинская теннисистка надела сексуальный купальник и восхитила Instagram грудью

Испанская телезвезда рассказала о "микропенисе" португальского футболиста

Пять голов за 15 минут: в Лиге Европы команды выдали невероятную концовку матча. Видео

Опубликовано видео диалога Усика и Джошуа после боя украинца с Чисорой

Селезнев вызвал на разборки зрителя во время матча УПЛ. Видео

Японский гонщик приземлился на голову после столкновения на скорости 225 км/час. Видео

Российский экс-футболист о провале РФ в еврокубках: показали, что наш чемпионат – просто ноль

Футболист "Динамо" рассказал об отношениях с Белодед

Комментировать
Спорт

Смотрите также

Егорова посвятила Украине "некролог" и заявила, что страну "убила независимость"

За маски на подбородках украинцев будут штрафовать по-новому: "Слуги" приняли закон

Судья КСУ – о требовании отставки: мне не нравится Арахамия, это фамилия или болезнь? Видео

Умер Михаил Жванецкий: что говорил сатирик из Одессы об Украине

СЕГОДНЯ – ГОСПЕРЕВОРОТ, ВЧЕРА – МИЛЛИОН ЗА ГОЛОВУ, ЗАВТРА – …ТЮРЬМА!