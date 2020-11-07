Пятов высказался о приходе Луческу в "Динамо": спортивные итоги 6 ноября

Пятов высказался о приходе Луческу в "Динамо", отметив, что надо называть вещи своими именами, а российская фигуристка рассказала, не мешает ли ей грудь во время выступлений.

Кроме того, в Лиге Европы команды выдали невероятную концовку матча и Селезнев вызвал на разборки зрителя во время матча УПЛ.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 6 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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