Путина в России публично признали оккупантом: спортивные итоги 29 декабря

Крым – Украина: российский чемпион мира публично признал Путина оккупантом, а Роналду установил потрясающий рекорд в Италии. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 29 декабря.
Кроме того, украинец "Динамо" может сменить гражданство и Ломаченко трогательно поздравил отца с победой в престижной номинации. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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