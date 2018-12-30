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Путина в России публично признали оккупантом: спортивные итоги 29 декабря

1.1тЧитать материал на украинском

Крым – Украина: российский чемпион мира публично признал Путина оккупантом, а Роналду установил потрясающий рекорд в Италии. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 29 декабря.

Кроме того, украинец "Динамо" может сменить гражданство и Ломаченко трогательно поздравил отца с победой в престижной номинации. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Путина в России публично признали оккупантом: спортивные итоги 29 декабря

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