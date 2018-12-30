Путина в России публично признали оккупантом: спортивные итоги 29 декабря

Крым – Украина: российский чемпион мира публично признал Путина оккупантом, а Роналду установил потрясающий рекорд в Италии. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 29 декабря.

Кроме того, украинец "Динамо" может сменить гражданство и Ломаченко трогательно поздравил отца с победой в престижной номинации. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Крым – Украина: российский чемпион мира публично признал Путина оккупантом

Украинец "Динамо" может сменить гражданство

Роналду установил потрясающий рекорд в Италии

Ломаченко трогательно поздравил отца с победой в престижной номинации

Крутейшее боксерское издание назвало украинцев лучшими в 2018 году

"Нахр*на это надо?!" Чемпион мира из РФ рассказал, как издеваются над юными спортсменками

Лучший боец UFC сенсационно отказался от чемпионского пояса

Украинка Джима оконфузилась в Рождественской гонке: опубликовано видео