''Путин в кармане'': стало известно, чем обернется для сборной Украины вызов Ракицкого

Фронтмен группы "ТНМК" Александр Фоззи Сидоренко уверен, что если "россиянина" Ярослава Ракицкого вызовут в сборную Украины, то матч национальной команды болельщики сорвут.

Фоззи Футбол 24

"Открытый противник лучше тех, кто поет гимн, но держит Путина в кармане. Ракицкий хотя бы не врет. Но. Если Шевченко вызовет его в сборную, матч будет сорван. В любом городе, думаю. Мне так жаль, что жизнь не соответствует ожиданиям, но мир сузился. Кто не с нами, тот против нас", – написал Фоззи у себя в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ярослав Ракицкий перешел из донецкого "Шахтера" в санкт-петербургский "Зенит", подписав контракт на 3,5 года.

По данным СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро, а еще два миллиона украинцы получат в качестве бонусов.

В "ДНР" выразили восторг в связи с переходом Ракицкого в российский клуб.

Футболист же остался доволен переходом, пообещав биться за питерских болельщиков.

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