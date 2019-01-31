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''Путин в кармане'': стало известно, чем обернется для сборной Украины вызов Ракицкого

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Фронтмен группы "ТНМК" Александр Фоззи Сидоренко уверен, что если "россиянина" Ярослава Ракицкого вызовут в сборную Украины, то матч национальной команды болельщики сорвут.

Фоззи

Фоззи

Футбол 24

"Открытый противник лучше тех, кто поет гимн, но держит Путина в кармане. Ракицкий хотя бы не врет. Но. Если Шевченко вызовет его в сборную, матч будет сорван. В любом городе, думаю. Мне так жаль, что жизнь не соответствует ожиданиям, но мир сузился. Кто не с нами, тот против нас", – написал Фоззи у себя в Facebook.

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Персоны
Александр "Фоззи" СидоренкоЯрослав Ракицкий
Тег
сборная Украины по футболу
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Сборной Украины этот подхуйловник не нужен, пусть играет за Хуйлосборную!!
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