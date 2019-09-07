Украинские болельщики, собравшиеся в Вильнюсе перед игрой отбора на Евро-2020 между Украиной и Литвой отметились антироссийским перфомансом.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Литва – Украина.

Перед стадионом ЛФФ фанаты спели известный хит про президента России Владимира Путина, а также знаменитую кричалку про "нескачущого м*скаля".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, что сборная Украины набрала 10 очков в первых четырех турах. В спаренных матчах 7/10 июня со счетом 5:0 была разгромлена Сербия, а затем минимально (1:0) обыгран Люксембург.

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