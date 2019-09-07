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8 сентября • обновлено в 11:04
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"Путин - х**ло": болельщики устроили антироссийский перфоманс перед матчем Литва - Украина

14.9т Читать материал на украинском

Украинские болельщики, собравшиеся в Вильнюсе перед игрой отбора на Евро-2020 между Украиной и Литвой отметились антироссийским перфомансом.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Литва – Украина.

Перед стадионом ЛФФ фанаты спели известный хит про президента России Владимира Путина, а также знаменитую кричалку про "нескачущого м*скаля".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости
Стадион в Литве фантастически исполнил гимн Украины перед матчем отбора Евро-2020

Как сообщал OBOZREVATEL, что сборная Украины набрала 10 очков в первых четырех турах. В спаренных матчах 7/10 июня со счетом 5:0 была разгромлена Сербия, а затем минимально (1:0) обыгран Люксембург.

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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Стая шакалов собралась со всей паРРаши. Только шавки тупые. Дeбилы расейские, для вас, быдлoта помойная, напоминаю - вы скот! Безмозглый, тупой скот. Вы вонючие плагиаторы! Плагиат, выродки - признак слабоумия! (с)
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Junio Van
Junio Van
в этом весь хо*лизм, ибо рагулизм не излечим...
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Junio Van, Ху@ло номер один - ты бездарен.
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Футбол то здесь причём,,,реально обиженные больные идиоты
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