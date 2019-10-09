Субвенціії на розвиток спортивної інфраструктури мають залишитися у бюджеті країни на 2020 рік.

В бюджеті цього року через такі субвенції місцевим бюджетам на встановленння спортивних майданчиків, реконструкцію, ремонт чи будівництво палаців спорту та басейнів було виділено 600 млн грн.

Лише за спільної, наполегливої та довготривалої роботи депутатів профільного і бюджетного комітетів, їх голів Артура Палатного та Андрія Павелка, спортивної громадськості, Сергія Бубки, Михайла Бродського та Володимира Бринзака, Міністерства молоді і спорту вдалося "продавити" виділення регіонам цих коштів.

Це було нелегко, але ми довели і Міністерству фінансів, і народним депутатам, що це вкрай необхідна справа. Тоді нас підтримали.

Разом із запровадженням обов‘зкового виділення 10% від обсягу Фонду регіонального розвитку виключно на спортивні об‘єкти це призвело до перших кроків з відновлення спортивної інфраструктури. У 2016-2019 роках було інвестовано близько 1 млрд. гривень бюджетних коштів у спортивні об‘ єкти, збудовано 2650 спортмайданчиків, стадіонів тощо. Розпачато будівництво палаців спорту у м.Рівне (60% готовності), м.Хмельницькому, будівництво та реконструкція басейнів у м.Коломия, м. Маріуполі та м.Броди, інших містах України.

Але на жаль, у нинішньому проекті державного бюджету на 2020 рік такі субвенції не передбачені.

Тому звернувся із листами до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, голови Комітету з питань бюджету Верховної Ради Юрія Арістова, Прем‘єр-мінстра Олексія Гончарука, Міністра фінансів Оксани Маркарової та профільного Міністра Володимира Бородянського з проханням залишити такі субвенції у держбюджеті на 2020 рік.

Вважаю, що процес відновлення спортивної інфрастуктури не може бути зупинений. Прошу усіх небайдужих долучитися до процесу цивілізованого лобіювання виділення коштів на будівництво та реконструкцію спортивних споруд.

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