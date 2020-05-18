Промоутер Усика отреагировал на вызов Грицая: спортивные итоги 17 мая

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк отреагировал на вызов подопечному со стороны борца Богдана Грицая, а украинская девушка-арбитр София Причина впечатлила внешностью.
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