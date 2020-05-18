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18 мая • обновлено в 09:39
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Промоутер Усика отреагировал на вызов Грицая: спортивные итоги 17 мая

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Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк отреагировал на вызов подопечному со стороны борца Богдана Грицая, а украинская девушка-арбитр София Причина впечатлила внешностью.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 17 мая.

Кроме того, умер легенда советского хоккея Юрий Гомоляко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Владлен Юрченко Александр Красюк Богдан Грицай Александр Усик
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