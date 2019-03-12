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Президент WBC показал, как выглядит жертва Гвоздика после комы

3.3тЧитать материал на украинском

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выложил совместное фото с канадским боксером Адонисом Стивенсоном, который восстанавливается после боя с украинцем Александром Гвоздиком.

"Адонис - мой герой, он великий чемпион, сейчас он работает так усердно, как никогда до этого. Вместе с любовью Симоны Год [жена боксера - прим. Ред.] и любовью всего боксерского сообщества, он выиграет этот бой. Восхитительно, как Аль Хеймон и его команда были внимательны и благосклонны к Адонису", - подписал снимок Сулейман.

Новости
В сети появилось первое фото из больницы нокаутированного Гвоздиком боксера

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Адонис Стивенсон
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