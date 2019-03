Президент WBC показал, как выглядит жертва Гвоздика после комы

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выложил совместное фото с канадским боксером Адонисом Стивенсоном, который восстанавливается после боя с украинцем Александром Гвоздиком.

"Адонис - мой герой, он великий чемпион, сейчас он работает так усердно, как никогда до этого. Вместе с любовью Симоны Год [жена боксера - прим. Ред.] и любовью всего боксерского сообщества, он выиграет этот бой. Восхитительно, как Аль Хеймон и его команда были внимательны и благосклонны к Адонису", - подписал снимок Сулейман.

.@AdonisSuperman is my hero he’s a great champion, working as hard as he ever did #inspiration with @sisi_god in his corner and the love from all in the boxing community he will win this fight. Admirable how Al Haymon and his team have been attentive and supportive to Adonis. pic.twitter.com/MLCKi1ykDy